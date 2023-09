Duradoni: "Voglio aiutare Prato, ma nessuna proposta concreta"

Marco Duradoni, lei come socio di minoranza (15%) ha il diritto di prelazione sulla quota di maggioranza di Tv Prato. Intende esercitarlo? Prima di procedere ad una eventuale vendita l’attuale proprietà deve sottoporle le offerte dando la possibilità di pareggiarle. L’ha già fatto?

"Il diritto di prelazione previsto dal codice e dallo statuto sociale si esercita con modalità precise in relazione ad una proposta specifica. Non siamo ancora a questo punto".

Perché secondo lei non si è concretizzata prima la vendita della quota della Diocesi? Cosa è successo?

"Come ha detto il vescovo, si tratta di una questione gestita con grande riservatezza, a questa riservatezza anch’io intendo attenermi, per il ruolo che ho e per il rapporto di lealtà e collaborazione con la curia".

Il presidente Macri sostiene che una decisione sulla vendita non è ancora presa. C’è la possibilità dunque che non accada nulla?

"È una domanda che non va posta a me. Non sono io ad aver aperto all’ipotesi di cessione. So soltanto che ci sono più offerte e più trattative ma tocca prima di tutto alla Curia valutare".

Lei quanto è disposto ad attendere per valutare l’eventuale acquisto del pacchetto di maggioranza?

"Se mi permette, la questione non si pone in questi termini. Io sono entrato, inizialmente anche con altri, nel capitale sociale di Tv Prato su richiesta della Curia semplicemente per dare una mano. Non ho posto io, né l’avrei mai fatto, il tema della cessione delle quote del socio di maggioranza".

Si dice che una chiusura con l’imprenditore edile Manuele Lo Conte, che sembra essere in vantaggio sulla cordata guidata da Riccardo Pieraccini, sia imminente. Le risulta?

"Non voglio sembrare reticente ma non ho elementi completi di valutazione delle diverse offerte ed in ogni caso ripeto che la valutazione delle proposte tocca alla Curia".

E nel caso di cessione a uno dei due resterebbe comunque dentro la Tv oppure no?

"Guardi, intanto voglio precisare, se allude a questo, che trovo improponibile anche solo l’ipotesi che la Curia proceda senza rispettare le regole dello statuto sociale. Una ipotesi quasi offensiva per la correttezza della diocesi che conosco bene. Stiamo parlando del vescovo e della chiesa di Prato, immaginare che violino il patto tra i soci e che possano comportarsi come disinvolti mercanti è sinceramente fuori dal mondo. Se invece la domanda è rivolta alle mie decisioni, rispondo che valuterò con coscienza come ho sempre fatto. Sono entrato, richiesto, per dare una mano e farò le scelte più opportune sempre con lo stesso spirito di aiutare la tv e la diocesi a svolgere un servizio per la città".

re.po.