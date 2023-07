Duemila corsi di formazione per 15.000 posti

Sono partite le iscrizioni ai duemila corsi per l’aggiornamento o la riqualificazione professionale di circa 15mila persone. "Sono i percorsi gratuiti previsti nell’ambito del programma Gol, garanzia occupabilità lavoratori", spiega l’assessora regionale alla formazione e lavoro Alessandra Nardini, aggiungendo: "Costituiscono il perno dell’azione di riforma delle politiche attive del lavoro e della formazione messa in campo grazie al Pnrr, che prevede anche il Piano Nuove Competenze, il potenziamento dei Centri per l’Impiego". I quasi 2.000 percorsi di formazione sono gratuiti e interessano tutto il territorio regionale, grazie alle risorse Pnrr attraverso il programma Gol e quelle del nuovo patto per il lavoro.

"Con questi percorsi – prosegue Nardini – abbiamo l’obiettivo di accompagnare le persone, incluse quelle che si trovano in particolari situazioni di svantaggio o fragilità, in un percorso di miglioramento delle proprie competenze e di ingresso o reinserimento nel mercato del lavoro, garantendo la centralità dell’individuo e la libertà di scelta". In tutto sono stati impegnati quasi 22 milioni di euro, di cui quasi 16 milioni per il “reskilling” (percorsi di riqualificazione professionale di media e lunga durata) e circa 5,5 milioni per l’“upskilling” (percorsi di aggiornamento brevi).

In particolare, per la prima categoria sono previsti 617 percorsi destinati a 4.876 allieve e allievi. Per la seconda, i percorsi attivabili sono 1245, per un totale di 9952 cittadine e cittadini.

I corsi sono destinati a chi è beneficiario di ammortizzatori sociali in costanza o in assenza di rapporto di lavoro, o percepisce reddito di cittadinanza; lavoratrici e lavoratori fragili o vulnerabili, come giovani Neet under 30 anni, donne in condizioni di svantaggio, persone con disabilità, lavoratrici e lavoratori over 55. Possono iscriversi disoccupate e disoccupati senza sostegno al reddito, tra cui chi non ha un’occupazione da almeno sei mesi, o ha minori opportunità occupazionali (giovani e donne, anche non in condizioni di fragilità), autonomi che cessano l’attività o con redditi bassi.