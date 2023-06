Due livelli di intervento "Famiglie e scuole insieme Abbiamo la responsabilità"

"Ci sono due livelli di intervento: uno più strettamente legato all’educazione digitale e uno che parte invece dalle famiglie". Matteo Biffoni, sindaco e soprattutto padre di due bambini, affronta il tema dell’utilizzo dei social da parte dei minori dopo il monito lanciato dal vescovo Nerbini, durante l’omelia del Corpus Domini ai pratesi presenti in piazza Duomo. "È un tema che non possiamo più eludere e sul quale va fatta un’attività condivisa", dice Biffoni. "Tutti dobbiamo fare uno sforzo educativo, un ragionamento perché i telefonini sono uno strumento del mondo". Biffoni si associa alle parole del vescovo: "È necessario ragionare sul tema e creare delle regole condivise che siano patrimonio della maggioranza, solo così potremo dare degli strumenti ai nostri figli per crescere in modo sano anche con uno smartphone in tasca", dice il sindaco. "È un fenomeno che non possiamo più affrontare come avremo fatto dieci anni fa, adesso è tutto cambiato - aggiunge -. La prima riflessione che mi sento di fare riguarda l’educazione, la vera sfida è questa. Insegnare a scuola ai bambini ad utilizzare correttamente la tecnologia: una prima educazione ad uno strumento che farà parte della loro vita, ma che oggi crea ancora troppi pericoli per i minori se gestito in modo sbagliato", aggiunge. "Allo stesso tempo anche le famiglie devono fare uno sforzo, mettere dei limiti, dare delle regole, perché scattare una foto e postarla sui social non ha la stessa valenza di quando, noi ragazzini, ci scattavamo una foto mentre facevamo gli sciocchi, che a rivederla oggi ci fa sorridere, ma era un qualcosa che restava in una cerchia ristretta di amici e oggi non è così: siamo sicuri che i bambini lo abbiano capito? L’ingresso così prepotente dei social nella vita dei nostri figli pone noi adulti di fronte a nuove responsabilità che dobbiamo affrontare".

Silvia Bini