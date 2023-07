Due lavoratori in pronto soccorso Aumentano gli accessi degli anziani

Due lavoratori in ospedale con giramenti di testa dovuti al caldo record, gli accessi al pronto soccorso per i malori legati alla stagione che cominciano leggermente ad aumentare ed i numeri complessivi che per il momento si mantengono in linea con quelli delle ultime settimane. E’ la fotografia scattata ieri pomeriggio dalla Asl dopo la prima giornata della nuova ondata di caldo, anche se il picco portato da Caronte è previsto nelle prossime ore. Fino a questo momento, comunque, non si è registrato il tanto temuto boom di accessi al pronto soccorso per sintomi da colpo di calore.

"Nel weekend e in questo inizio della nuova settimana – sottolinea Simone Magazzini, direttore del dipartimento emergenza e area critica del Santo Stefano – viaggiamo sui circa 240 ingressi di media al pronto soccorso, numeri tutto sommato in linea con quanto visto negli ultimi mesi, caldo o non caldo. Bisogna comunque registrare un lieve incremento delle persone con sintomi legati al caldo, soprattutto tra gli ultraottantenni".

Quello di oggi è il quindicesimo giorno di fila con temperatura ben oltre la media su Prato: dopo due settimane di caldo e afa, il picco da "bollino rosso" di queste ore sta mettendo a dura prova soprattutto le persone più anziane.

"Lo abbiamo visto anche in occasione di altre ondate di caldo – prosegue Magazzini – nei primi giorni con temperature molto alte ci sono poche persone che si sentono male. Poi, il numero via via aumenta con il passare dei giorni se il caldo non diminuisce". Al momento, però, la situazione degli accessi rimane ampiamente sotto controllo. "Nonostante le mille raccomandazioni – sottolinea – vediamo ancora tanti ultraottantenni che arrivano al pronto soccorso disidratati. Ricoveri che probabilmente si sarebbero evitati semplicemente bevendo più acqua. Tra i più giovani sono arrivati in pronto soccorso solo un paio di lavoratori che operavano all’esterno e hanno avuto un capogiro sotto il sole. Numeri al momento marginali, sperando che il caldo molli un po’ la presa".

Purtroppo, però, le previsioni meteorologiche non dicono questo. Il picco termico verrà raggiunto proprio oggi. A Prato si dovrebbero raggiungere i 39 gradi di temperatura massima, meno comunque dei 41 previsti dai modelli matematici fino alla scorsa settimana. Ieri, invece, la temperatura massima è stata raggiunta alle 15, con un valore di 36.9 gradi.

Domani e giovedì l’anticiclone non mollerà ma consentirà alle temperature massime di calare di un paio di gradi, mantenendosi comunque ben oltre le medie di metà luglio. Per la prossima settimana, invece, i modelli matematici di previsione non sono concordi: metà puntano su un nuovo rinforzo dell’anticiclone, con temperature nuovamente vicine ai 40 gradi. Altri, invece, prospettano un rientro in media che, per intenderci, significherebbe massime di 32 gradi e minime di circa 19 in città.

Quel che appare estremamente probabile con entrambe le visioni è che continuerà a non piovere. Questo, però, non deve sorprendere granché: statisticamente metà luglio è il periodo più secco di tutto l’anno. Le percentuali di precipitazioni in città, infatti, sono inferiori al 15%. Francesco Storai