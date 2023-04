Due giorni nei musei Festività pasquali all’insegna dell’arte L’altra città da scoprire

Le feste pasquali da trascorrere in famiglia, in città e nei musei. Prato offre davvero tante opportunità per la giornata festiva di oggi e domani, il lunedì dell’Angelo. Partiamo dai musei cittadini: quelli della rete di Pratomusei (Centro Pecci, museo del tessuto, museo di palazzo Pretorio e musei diocesani) restano aperti e sono pronti ad accogliere turisti e pratesi. Il Centro Pecci sarà aperto sia oggi che per Pasquetta con orario 10-19. Due le mostre visitabili: "Schema 50. Una galleria fra le neo-avanguardie (1972–1994)" e "Hagoromo, la mostra dedicata a Massimo Bartolini".

Il Museo del tessuto rimarrà aperto sia oggi che domani dalle 15 alle 19. In particolare si potrà ammirare la mostra "Due secoli di Textile e Fashion Design", un viaggio nella trasformazione del design tessile e della moda dalla fine del Settecento fino alla metà del Novecento.

Da non perdere per le feste anche la possibilità di visitare la collezione permanente di palazzo Pretorio, con i gioielli di artisti tra cui Filippo e Filippino Lippi, Donatello, Lorenzo Bartolini e molti altri, che potrà essere ammirata sia oggi che domani (dalle 10.30 alle 18.30; ultimo ingresso alle 18), mentre prosegue al piano terra la mostra "Gli amici pittori di Cesare Guasti nelle collezioni comunali", visitabile fino al 25 aprile.

Chiusi infine oggi i musei diocesani, che però sveleranno domani, nel lunedì dell’Angelo, i tesori d’arte sacra: l’orario di apertura è dalle 13 alle 17.