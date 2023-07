Due giorni di musica sotto le stelle Da Ruah alle Evocaciones latinas

Musica e ancora musica per scandire le sere di luglio. Stasera per la rassegna Pratoestate alle 21.30 al chiostro san Domenico concerto "Ruah", sul palco: Carlotta Vettori ai flauti, Nicolò Francesco Farfaglia alla chitarra, Silvia Bolognesi al contrabbasso, Andrea Melani alla batteria e con la partecipazione di Riccardo Galardini alla chitarra. Ruah è una parola sanscrita che significa "spirito", ma anche "respiro", unisce il soffio che permette alle note di uscire dal flauto e il respiro che la musica porta sulla realtà terrena. Carlotta Vettori, flautista toscana, parte dalla musica classica, prosegue nel segno del jazz, si inoltra nel rock per trovare il suo posto ideale nell’improvvisazione libera e nell’avanguardia. Il concerto è a ingresso libero fino ad esaurimento posti. Il 27 luglio alle 21.30 "Appago", tre figure, interpretate da Maddalena Amorini, Beatrice Ceccherini ed Erica Trinchera, si raccontano dai propri mondi ultraterreni in un viaggio di ricordi vorticosi.

Il chiostro dà appuntamento anche con il teatro, venerdì 28 luglio alle 21.30 con "La beffa del grasso legnaiuolo", in scena Luca Avagliano, Andrea Bruno Savelli, Emiliano Buttaroni, Lorenzo Carcasci, Olmo De Martino e con la partecipazione di Sergio Forconi e lunedì 31 luglio sempre alle 21.30 con "Ma pure questo è amore", una produzione Teatro Linguaggicreativi con Gabriele Genevose e Valeria Perdonò e testo e regia di Simona Migliori.

Mentre il teatro Borsi è chiuso in attesa di essere ristrutturato e messo a norma, non ha chiuso la sua attività proponendo una rassegna di concerti nella magica e suggestiva cornice del sagrato della chiesa di San Fabiano (ingresso da Via G. Di Gherardo). Il programma con la direzione artistica di Tatiana Fedi ha già alle spalle tre applauditi concerti e domani mercoledì 26 luglio alle 20.30 presenta il duo di chitarra composto da Giulio Cecchi e Lorenzo Pampaloni e il loro "Evocaciones latinas".

Dato anche il successo di partecipazione, la volontà manifestata dagli organizzatori è quella di fare di questo programma un cartellone fisso anche per le prossime estati. Ingresso libero. Giardino e il servizio bar aprono alle 19.30. Per informazioni (whatsapp 329 4278058).