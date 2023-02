Due flash mob per ribadire il no alla guerra

Due flash mob per ricordare un anno dall’inizio della guerra in Ucraina. Il Comune di Carmignano promuove due iniziative di piazza per chiedere una pace tempestiva e definitiva. Domani, sarà il primo anniversario dell’avvio delle ostilità da parte della Russia verso l’Ucraina e in questi 12 mesi la mobilitazione pacifista dell’Italia si è fatta sentire. Nel 2022 tutti i Comuni, insieme a parrocchie e associazioni e tanti singoli cittadini, per mesi si sono mobilitati per la raccolta di generi alimentari, medicinali e vestiario a favore della popolazione ucraina, sia quella rimasta in loco sia quella ospite in Italia. Poi c’è stata un’accoglienza diffusa sul territorio di tanti cittadini ucraini, soprattutto donne e bambini con questi ultimi inseriti nelle scuole.

Domani, si comincia alle 16.30 con i bambini delle scuole primarie di Seano che si ritroveranno per un flash mob in via Giannini di fronte al murales contro la guerra, al quale l’autore, il pittore Piero Mazzoni, aggiungerà la scritta "Ucraina" nella speranza di poterla cancellare presto. Poi alle 21 il secondo flash mob sarà in piazza Matteotti aperto a tutta la cittadinanza davanti al palazzo comunale per ricordare questo anniversario e far sapere che è necessario fermare la guerra.