Due defibrillatori in centro storico L’inaugurazione

Due nuovi defibrillatori in aree pubbliche. Oggi saranno inaugurati in piazza del Comune e in piazza Duomo. Si tratta in particolare di defibrillatori semiautomatici DAE donati al Comune da Sergio Bastogi della ditta Cipiriani Dolciumi e dalla Arciconfraternita della Misericordia di Prato. Saranno presenti il sindaco Biffoni, il proposto della Misericordia Gianluca Mannelli e il vicario generale della diocesi, monsignor Daniele Scaccini. All’inaugurazione in piazza del Comune sarà presente la famiglia di Sergio Bastogi.

I due nuovi defibrillatori saranno posizionati in piazza del Comune al civico 9, lato Urp e in piazza Duomo civico 19, lato uffici Autolinee Toscana. La Misericordia gestirà insieme a questi due nuovi apparecchi anche altri tre defibrillatori già presenti in alcuni luoghi del centro città: in piazza Macelli; alla stazione del Serraglio e all’ingresso principale della biblioteca Lazzerini.

La Misericordia si occuperà inoltre del mantenimento della funzionalità di tutti i defibrillatori sia attraverso la verifica periodica del loro funzionamento sia con le riparazioni che dovessero rendersi necessarie.

"Siamo felici – afferma il presidente del consiglio comunale Gabriele Alberti – di queste donazioni e che la Misericordia ci abbia proposto questo importante progetto di gestione perchè la cardioprotezione della città è davvero fondamentale".