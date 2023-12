Due cuochi d’albergo. Orario full time su turni

2 CUOCHI

Si cercano ancora due cuochi d’albergo con mansioni di assistenza e supporto al cuoco durante le fasi di preparazione dei piatti per turno serale in struttura alberghiera. Le risorse in questione si occuperanno della pulizia della cucina e degli alimenti e della preparazione degli ingredienti e dei piatti. Orario di lavoro full time su turni (dalle 17 alle 22) eventuali esperienze pregresse nella mansione rappresentano un requisito fondamentale ai fini della selezione. L’azienda propone un contratto di lavoro a tempo determinato. Per candidarsi all’offerta in oggetto è necessario registrarsi online sulla piattaforma regionale Toscana Lavoro, dalla quale inoltrare la candidatura. (Rif.:PO-210556)