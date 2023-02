"Due brave persone, noi saremo neutrali"

La parrocchia di Bonistallo ha due candidati sindaco, quello uscente Francesco Puggelli e Riccardo Palandri che da due anni è presidente del circolo Anspi e volontario.

Palandri si è dimesso dalle due cariche martedì scorso: "Ho scelto di rendere un servizio alla città – ha detto – e non voglio assolutamente unire i due ruoli al nuovo impegno. Il mio obiettivo è lavorare per le nuove generazioni, come ho fatto negli anni al circolo ma ora c’è una nuova strada da percorrere". Ieri, il parroco don Cristiano D’Angelo ha diffuso un comunicato in cui annuncia le dimissioni di Palandri e fa alcune precisazioni. "Abbiamo due brave persone – spiega don Cristiano – in competizione per le amministrative e oggi (ieri, ndr) inizia ufficialmente il percorso di Palandri quindi ho ritenuto doveroso ricordare che siamo neutri. E’ stato un mio scrupolo fare questa precisazione per evitare qualsiasi strumentalizzazione. E’ bello che le persone che vivono la parrocchia si impegnino, in qualsiasi schieramento politico, per cambiare il mondo. Infatti, attraverso l’impegno nella società civile, nel lavoro e in politica i cristiani sono chiamati, in spirito di servizio, a contribuire alla crescita nella comunità di quei valori di giustizia, fraternità, solidarietà propri del Vangelo". Il parroco chiarisce che la Chiesa, la parrocchia e le sue articolazioni, compreso il circolo Anspi che per statuto è associazione a-politica, non si identificano con alcuna formazione politica. "L’impegno in politica è una scelta personale e non è rappresentativo della parrocchia o del circolo Anspi. A tutti i candidati, senza differenze e preferenze, vanno i sinceri auguri per un leale e rispettoso confronto politico".

M.S.Q.