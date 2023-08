Due attrici per "Meno di trenta" Ecco i premi (con film) al Castello

Un inizio d’agosto al Castello dell’Imperatore all’insegna delle giovani promesse del cinema italiano. Dal Premio "Meno di 30", in collaborazione con l’Associazione Cinema Italiano (www.cinemaitaliano.info), arrivano a Prato due giovani attrici a presentare i loro ultimi film. Il primo appuntamento è questa sera alle 21.30 con la proiezione del film "Il cacio con le pere", una commedia fresca e ironica che sarà presentata al Castello dal regista e attore pratese Luca Calvani, insieme all’attore pratese Francesco Ciampi e alla giovane interprete Carolina Gonnelli, ventenne pietrasantina, con alle spalle una partecipazione al film "Amici per la pelle" di Pierluigi di Ballo (2022, Rai Cinema) e alla serie tv Portofino (I e II stagione), oltre a vari lavori in teatro. A coordinare e presentare la serata sarà il giornalista Federico Berti. Venerdì 4 agosto, invece, il titolo in programma sarà "Quando" di Walter Veltroni, con Valeria Solarino e Neri Marcorè, che porta sul grande schermo il romanzo omonimo, storia di un uomo che entra in coma il giorno dei funerali di Enrico Berlinguer e si risveglia 31 anni dopo in un mondo molto cambiato. A presentarlo al Castello sarà Carlotta Gamba, piemontese classe 1997, già presente nel cast di "America Latina" dei Fratelli d’Innocenzo, di "Dante" di Pupi Avati, in cui interpreta Beatrice, e protagonista di "Amusia!", opera prima di Marescotti Ruspoli con Fanny Ardant e Maurizio Lombardi, uscito nelle sale in aprile. A coordinare e introdurre la serata saranno Filippo Bardazzi (Casa del Cinema di Prato e Mabuse Cineclub) e Simone Pinchiorri (www.cinemaitaliano.info). Alle due giovani attrici sarà consegnato, durante le due serate, il Premio Speciale "Meno di 30"