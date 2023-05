Due appuntamenti in mezzo alla natura

Doppia occasione per divertirsi e imparare in riserva domenica, con

due appuntamenti, uno

al Centro Visite Cascina

di Spedaletto e uno

al Rifugio Le Cave. A Cascina, struttura gestita dall’associazione Passione Natura Biobiettivi, ci sarà una caccia al tesoro per i bambini nella bellissima natura che circonda il Centro Visite (inizio 15.30). A seguire una merenda (costo iscrizione 10 euro, costo merenda 10 euro per i piccoli e 12 per i più grandi). Legambiente, invece, che gestisce Cave, propone una giornata

alla scoperta delle erbe spontanee utilizzate in erboristeria in compagnia di Erbe di Letizia.

Il ritrovo è alle 10

al Centro Visite di Cantagallo, dopo la camminata ci sarà un pranzo degustazione a base di erbe spontanee.

Il contributo è di 30 euro per gli adulti e di 20 per i ragazzi dai 14 ai 17 anni. Per prenotare: www.rifugiolecave.it.