Prato, 12 febbraio 2022 - Spacciava droga sintetica nei pronto-moda della città e nelle sale scommesse: così un 51enne cinese è stato arrestato dopo una perquisizione nella sua abitazione che ha permesso di individuare circa un chilo e mezzo di chetamina e 1.222 pasticche di ecstasy.

La droga secondo i carabinieri arrivava dall'Olanda ed era nascosta nei pacchi di biscotti o dei cereali, oltre che in confezioni di pomate. Tuttavia l'aspetto più eclatante dell'indagine riguarda l'ipotesi degli investigatori dell'Arma secondo cui la chetamina verrebbe acquistata dagli operai cinesi dei pronto moda della città «per sostenere con maggiore efficacia turni di lavoro massacranti». Il valore delle sostanze sequestrate è stimato in 80.500 euro. L'ingente quantità di droga è proveniente, come risulta dagli imballaggi dall'Olanda e dalla Cina, ed era destinata a sostenere la tensione del gioco degli scommettitori di slot-machine delle molte sale da gioco a Prato ed alle maestranze operaie dei pronto moda del distretto tessile come risulta ai carabinieri dai pedinamenti e dalle osservazioni dello spacciatore arrestato.

Il grazie del sindaco

"Voglio ringraziare e complimentarmi con i Carabinieri per l'operazione che oggi ha portato a scoprire un grosso traffico di stupefacenti provenienti sul nostro territorio da rotte internazionali e all'arresto di una persona. Ancora una volta questa è la dimostrazione dell'impegno costante delle forze dell'ordine e delle istituzioni presenti a Prato, che lavorano in sinergia su tutti i fronti". Il sindaco Matteo Biffoni si congratula con i militari impegnati in questa operazione e ribadisce: "A Prato i problemi si sono sempre affrontati con il massimo delle forze disponibili, anche quando siamo consapevoli che in alcuni ambiti non sono sufficienti. Ed è encomiabile lo sforzo che anche in questi giorni le forze dell'ordine stanno compiendo per rafforzare i controlli in città. Alle donne e agli uomini impegnati per la nostra comunità va quindi il mio ringraziamento". Biffoni ricorda come l'attenzione della politica locale è sempre stata alta sulle necessità del nostro territorio: "Innumerevoli le richieste che già prima della mia Amministrazione e io stesso da sindaco ho rivolto a diversi Governi, più o meno politicamente distanti, per un potenziamento degli organi periferici dello Stato, Tribunale in primis. Le risposte arrivate da Roma sono sempre state altamente insufficienti a fronte di una realtà complessa come la nostra. Durante questi anni abbiamo ottenuto un atto concreto, grazie al sostegno del Presidente del Tribunale e del Procuratore capo e all'attività politica: la dichiarazione del Tribunale di Prato come sede disagiata e anche l'arrivo di quegli amministrativi di cui ora si lamenta il trasferimento sono esito di quel lavoro svolto. E anche le recenti rassicurazioni date dai nostri parlamentari di cui si è a lungo parlato, mi pare proprio che non abbiano avuto il seguito sperato da parte del Ministero".