Droga servita ai clienti. Locale chiuso 30 giorni

Nei piatti dei clienti insieme al cibo anche la droga. Dovrà restare chiuso per trenta giorni la sala da ballo che proprio sala da ballo non era. O almeno non solo quello, visto quanto ha scoperto la polizia nei giorni scorsi.

Gli agenti avevano trovato circa 30 grammi di sostanza stupefacente sintetica di tipo ketamina e metanfetamina, destinata all’uso dei clienti. Tra gli altri avventori, tutti di cittadinanza cinese, due donne erano state denunciate in stato di libertà ed una terza era stata arrestata, per ingresso illegale in Italia.

Il questore Pasquale Antonio De Lorenzo ha emesso un provvedimento di chiusura nei confronti di una sala da ballo a conduzione cinese, situata nella zona ovest di Prato. In particolare il provvedimento di chiusura, adottato dal questore in base all’articolo 100 del Testo unico di pubblica sicurezza, è stato notificato il 4 febbraio e ha validità 30 giorni.

Il locale notturno si trova alla periferia ovest di Prato ed è gestito da un cinese di 39 anni, con pregiudizi di polizia in materia di stupefacenti, per reati contro la persona e altri di natura associativa, in seguito al controllo era stato denunciato per aver agevolato i clienti nell’assunzione di droghe servendole appunto come fossero pietanze.

Sui tavoli, oltre a bevande e frutta, c’erano anche strisce di sostanza stupefacente, pronte all’uso. Ulteriori accertamenti, fatti nei giorni seguenti al blitz, hanno poi evidenziato difformità in materia edilizia ed inosservanze in materia antincendio nei luoghi di lavoro, nonché svariate carenze igienico-sanitarie.

Al controllo nel locale hanno partecipato anche gli agenti della polizia municipale, vigili del fuoco e personale Asl.

Proprio in considerazione della gravità dei fatti accertati e i conseguenti rischi per la sicurezza pubblica, il questore di Prato ha adottato il provvedimento amministrativo di chiusura.