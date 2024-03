Droga nascosta nel magazzino. Preso pusher a Borgonuovo. Aveva 8 etti di stupefacente

Ancora controlli dei carabinieri nel territorio contro fenomeni di spaccio e reati predatori. L’altra notte, i carabinieri hanno notato uno straniero, 34 anni, nella zona stazione di Borgonuovo mentre stazionava nei pressi di un locale adibito a magazzino. L’uomo, alla vista dei carabinieri, ha tentato di fuggire disfacendosi di un involucro. I militari hanno recuperato l’involucro e, dal controllo, è risultato contenere sei grammi di eroina.

A quel punto, è stato deciso di estendere la perquisizione al magazzino nella disponibilità dell’uomo dove di fatto aveva il domicilio. Durante la perquisizione sono stati recuperati 33 ovuli contenenti circa 400 grammi di eroina e ulteriori 33 ovuli contenenti circa 380 grammi di cocaina, nonché la somma in contanti di circa 600 euro, ritenuto dagli investigatori provento dell’attività illecita di spaccio. Per questo l’uomo, nigeriano, già noto alle forze dell’ordine, regolare sul territorio nazionale, è stato portato nel carcere di Prato a disposizione della procura. Lo stupefacente e i soldi, che erano occultati all’interno di uno scaffale, sono stati sequestrati.

Inoltre, nei giorni scorsi, sempre i carabinieri hanno individuato in città e arrestato un uomo di 43 anni, pregiudicato, sul quale pendeva un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di

Sorveglianza di Torino per il reato di evasione, in quanto più volte si era sottratto agli obblighi inerenti alla misura alternativa alla detenzione applicata per reati contro il patrimonio. L’arrestato è stato portato alla Dogaia e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

I controlli andranno avanti nelle prossime settimane sempre con le stesse modalità e soprattutto per contrastare i fenomeni di spaccio e microcriminalità diffusa.