Droga nascosta nel latte per neonati: sequestrati 12 chili di stupefacenti, coppia in manette

Prato, 12 luglio 2023 – I barattoli del latte in polvere per neonati trasformati in confezioni per la ketamina e lo shaboo. E’ quello che hanno scoperto i carabinieri della stazione di Iolo che hanno arrestato una coppia di cinesi, 60 anni lui, 53 lei, e hanno denunciato altri due orientali di 20 anni, tutti appena arrivati a Prato dall’Olanda con un visto turistico.

I quattro sono stati perquisiti all’interno di un albergo a gestione cinese che si trova a Galciana.

Secondo quanto riferito, i carabinieri hanno trovato nella camera di albergo della coppia ben dodici chili di droga, sette di ketamina e cinque di shaboo per un valore di 600.000 euro.

Si tratta di potenti droghe sintetiche molto in voga fra la comunità orientale, che erano nascoste in 25 barattoli di latte in polvere chiusi in modo ermetico. I carabinieri si sono appostati fuori dall’albergo dopo aver saputo dell’arrivo dei quattro.

A smuovere le indagini sono stati i recenti sequestri di droga fatti dai carabinieri, soprattutto nei locali e nei circoli frequentati da cinesi. Il sospetto che fosse in arrivo un’altra grossa partita di stupefacente era nell’aria e così i carabinieri hanno deciso di andare fino in fondo.

Dopo ore di appostamenti fuori dall’albergo, hanno notato i quattro cinesi arrivare all’hotel. Così sono entrati in azione. Prima di tutto hanno scoperto che l’albergo non aveva chiesto i documenti agli ospiti e non li aveva registrati come in realtà dovrebbe avvenire per legge. Questo non gli ha impedito di recarsi nelle camere. Nella stanza dei due ventenni sono state trovate alcune dosi delle stesse droghe. Il carico "pesante" era però nella camera della coppia.

Qui i militari dell’Arma hanno rinvenuto i 12 chili di stupefacente, ketamina e shaboo, nascosta dentro i barattoli del latte in polvere. I barattoli erano stati richiusi in modo ermetico e a regola d’arte in modo da non far sentire odori, tanto che le valigie contenenti la droga sono passate inosservate all’aeroporto e alla dogana.

La droga è stata sequestrata mentre la coppia è finita in manette. Adesso si dovrà capire a chi era destinato lo stupefacente. I due cinesi ne avevano talmente tanto che sarebbe bastato a rifornire i locali non solo di Prato ma anche di Pistoia e soprattutto di Firenze. E’ chiaro che i quattro sono dei corrieri che avrebbero rivenduto la droga ai pusher al dettaglio. L’analisi dei cellulari sequestrati sarà utile per individuare gli ulteriori acquirenti.

Laura Natoli