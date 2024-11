Dragons, che super sfida. Ad Agliana per rinascere

Tanta voglia di riscatto in casa Dragons. Dopo la sconfitta, la seconda stagionale, incassata contro Sancat, i rossoblù sfideranno Agliana, domani alle 18 alle "Capitini" per il campionato di serie C unica maschile. Coach Marco Pinelli si proietta già verso la partita di Agliana: "Adesso siamo davanti ad una serie di partite a cui l’ambiente tiene tantissimo. Una di queste è quella alle Capitini, contro una squadra che in pratica l’anno scorso ci ha tagliato fuori dalla lotta play off – spiega il tecnico laniero -. Agliana è una squadra eccellente con ottime individualità, decisamente pericolosa, costruita per lottare per il vertice dopo l’ottima stagione scorsa,che ha saputo collezionare vittorie importanti da subito in questo inizio stagione. C’è una rivalità rispettosissima fra società e giocatori. Noi ci teniamo a riassaporare il gusto di vincere in casa loro anche se non saremo al top dell’organico". Sfida casalinga da far tremare i polsi, invece, per la Sim Tel, che domani alle 18 ospiterà alle Toscanini la capolista Pino Basket Firenze, ancora imbattuta in questa stagione. Sarà una sfida per cercare di balzare in testa al raggruppamento per i ragazzi di coach Paoletti: "Affronteremo una squadra molto forte e servirà una prestazione quasi perfetta".

L.M.