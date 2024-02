Dottoressa aggredita all’ospedale. L’Asl pronta a sporgere denuncia

Si trova ancora ricoverata in ospedale la dottoressa del pronto soccorso che ha accusato un malore dopo essere stata aggredita verbalmente dal parente di un paziente. Le sue condizioni sono in miglioramento ma resta monitorata nel reparto. La diagnosi è di cardiopatia ischemica da stress. In particolare la donna è al momento ricoverata nell’unità di terapia Intensiva coronarica con un quadro clinico stabile.

La Asl presenterà denuncia per quanto accaduto alla fine del turno di martedì e anche la dottoressa potrebbe decidere di procedere contro il suo aggressore.

Intanto, a proposito di quanto è successo, l’Asl in una nota precisa che "l’azienda applica le linee di indirizzo nazionali e regionali per la prevenzione delle aggressioni al personale. All’interno dell’azienda è promossa l’informazione e la formazione sul fenomeno aggressioni. I dipendenti – tramite apposita procedura- sono anche invitati a segnalare gli eventuali episodi. È presente un monitoraggio sulla base del quale vengono adottate le necessarie misure, organizzative, strutturali e tecnico impiantistiche. Molte di queste sono già state adottate nei pronto soccorso, compreso quello di Prato".

L’azienda sanitaria precisa anche che "specifiche strutture aziendali sono deputate alla valutazione e ai monitoraggi e a mettere in atto, quando necessario, le necessarie ed ulteriori azioni volte a garantire la sicurezza e la tutela dei lavoratori".

Il grave episodio che si è verificato al Santo Stefano è stato discusso anche in una riunione che si è tenuta ieri nella sede della Cgil.

