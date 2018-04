Prato, 6 aprile 2018 - In una ditta di confezione, gestita da cittadini cinesi, sono stati scoperti ventuno 'loculi', separati con cartongesso, per ospitare più di quaranta persone. È accaduto a Montemurlo (Prato) nel corso di un controllo effettuato dagli ispettori del dipartimento della prevenzione della Asl Toscana Centro, nell'ambito dell'attività di vigilanza programmata dal piano regionale 'Lavoro sicuro'. Sono stati posti i sigilli a un'intera area di circa 400 metri quadrati adibita a dormitorio.

L'ispezione è stata effettuata in una confezione a conduzione cinese, situata al piano terra di un fabbricato. Una serie di elementi e circostanze emerse in sede di controllo hanno destato sospetti e i tecnici intervenuti hanno esteso gli accertamenti anche ad altri locali del fabbricato non comunicanti con l'area produttiva.

E' stata rilevata la presenza di dormitori abusivi che, nel caso specifico, erano stati predisposti per ospitare più di quaranta persone, senza i minimi requisiti di abitabilità e sicurezza. Sono stati denunciati il datore di lavoro formale della ditta e una seconda persona, ritenuta essere il gestore della confezione.