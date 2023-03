Doppia serata e Ori sul podio Cambia la sede

A proposito di Camerata, c’è da ricordare il prossimo concerto in programa martedì 4 aprile con replica il 5 aprile, per il quale c’è un cambio di programma: la sede della doppia esibizione non sarà più la chiesa di San Francesco ma quella di Sant’Agostino, con inizio sempre alle 21. Anche in questo caso ci sarà un pratese protagonista, ovvero Simone Ori. Per tanti anni Ori ha dato il suo contributo artistico alla vita della Camerata suonando l’organo o il clavicembalo, ma per questo programma pasquale assume la guida dell’orchestra nell’esecuzione dello Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi (la compose a ventisei anni sul proprio letto di morte). Lo Stabat Mater trasfigura l’immagine di Maria che contempla il supplizio del figlio crocifisso in una bellezza essenziale e dolente. E non è certo casuale a scelta di eseguire questo capolavoro durante la Settimana Santa. Accanto a questa insuperata "Pietà" scolpita in musica, il concerto offre l’opportunità rara di ascoltare due gioielli strumentali di Francesco Durante, che fu maestro di Pergolesi e di tanti altri illustri compositori usciti formatisi nei conservatori napoletani.