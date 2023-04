Doppia cerimonia per il 25 aprile

Per ricordare i 78 anni dalla Liberazione dal nazifascismo e i partigiani morti per la libertà a Vernio saranno organizzate due iniziative tra letture, musica e memoria. Sabato alle 16.30, alla fabbrica ex Meucci, un pomeriggio per ricordare la figura di Carlo Rossi uomo, partigiano e sindaco. Dopo i saluti istituzionali, verrà introdotto da Orlando Baroncelli il libro "Testimonianze della Resistenza toscana" e poi musica con il gruppo ResistenzAcustica. Interverranno testimoni e amici, al termine ci sarà un aperitivo (contributo di 5 euro). Martedì 25 aprile, giornata della Liberazione, si terrà la commemorazione ai Caduti per la Libertà con, alle 8, deposizione corona ai monumenti ai caduti del Comune di Vernio, alle 9.30 (ritrovo al monumento dei Caduti nei giardini Le Rocce) alzabandiera e deposizione delle corone. Alle 10 cerimonia per i caduti e a seguire la messa concelebrata dai parroci di San Quirico e Mercatale di Vernio (in caso di pioggia la funzione si terrà alla sala delle Capriate dell’ex Meucci), infine alle 11.30 deposizione dei fiori nelle vie intitolate ai Partigiani. E il 25 aprile l’Anpi e l’amministrazione comunale daranno in dono alle classi seconde e terze dell’Istituto Pertini copia della Costituzione con la presenza del testimone Fiorello Fabbri.