"Dopo anni di attesa finalmente il progetto"

"In questi giorni ho letto tante polemiche e contestazioni al progetto della Misericordia di realizzare nel cimitero privato di via Galcianese un tempio crematorio. Sarò sincero: queste divisioni mi stupiscono, perché Prato ha assoluto bisogno di un forno crematorio. Personalmente sono favorevole a questa iniziativa della Misericordia, associazione in ottima salute e che si può permettere di portare a termine un progetto così importante". Dopo tante contestazioni l’ipotesi della Misericordia di realizzare in via Galcianese un tempio crematorio, il primo di Prato, trova il pieno appoggio di Fratelli d’Italia. A esporre la posizione del partito di Giorgia Meloni è il capogruppo in Comune, Claudio Belgiorno. "Ritengo che la Misericordia si sia mossa nel modo più giusto – dice -. Andrà in assemblea a sentire il parere dei soci. E poi ha individuato un sito perfetto per la collocazione del forno crematorio, facendo definitivamente tramontare l’ipotesi di Chiesanuova, verso la quale sono da sempre contrario, visto che andrebbe a impattare su un quartiere con troppa densità abitativa. E senza dimenticare che avrebbe ripercussioni anche su Maliseti". Belgiorno ricorda che oggi ci sono tecnologie innovative sul funzionamento dei tempi crematori e si dice sorpreso delle nette prese di posizione della Socrem, la Società per la cremazione di Prato. "Mi spiace leggere simili attacchi – aggiunge Belgiorno -. Si accusa la Misericordia di fughe in avanti, e invece l’associazione ha avuto il coraggio dopo tanti anni di fare un passo concreto verso la realizzazione del progetto, tra l’altro dotandolo di fondi propri, senza gravare sulle casse pubbliche. Non ci dimentichiamo, inoltre, il fine sociale della Misericordia che andrà a reinvestire sul territori gli introiti dell’attività di cremazione, assicurando servizi sanitari, di volontariato e sociali". Il capogruppo di Fratelli d’Italia annuncia anche che presenterà un question time sulla vicenda, non risparmiando attacchi all’assessore Valerio Barberis. "Le sue parole alla stampa sono state fuori luogo - sottolinea Belgiorno -. Un assessore deve mantenere un ruolo neutrale fra le parti. E quindi chiedo che si esprima sul tema in consiglio e che ci spieghi la sua posizione. Io so solo questo: quando c’è di mezzo il Comune, l’amministrazione arriva sempre in ritardo su ogni tema. E a rimetterci sono i pratesi che pagano fior di euro agli altri Comuni per il trasporto delle salme da cremare".

Stefano De Biase