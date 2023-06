Dono al pronto soccorso Apparecchio salvavita per il massaggio cardiaco

L’associazione Centro per i diritti del malato insieme a Conad Prato ha donato al pronto soccorso del Santo Stefano un nuovo dispositivo medico che permetterà di intervenire su pazienti colpiti da arresto cardio-circolatorio, effettuando un ‘massaggio cardiaco meccanizzato’ costante e continuo.

L’apparecchiatura elettromedicale di compressione toracica "Lucas 3.1" della Stryker, sarà destinata alla struttura organizzativa di medicina d’urgenza dell’ospedale pratese, diretta dal dottor Simone Magazzini. Un macchinario automatizzato, nell’eventualità anche portatile sui mezzi di soccorso, che permetterà di effettuare compressioni cardiache esterne, su soggetti adulti colpiti da arresto circolatorio improvviso in assenza di respirazione e di battiti spontanei e perdita di conoscenza.

Ieri la consegna dell’apparecchio alla presenza della direttrice sanitaria Sara Melani, della futura direttrice Maria Teresa Mechi, del direttore del pronto soccorso , Simone Magazzini, del presidente del Centro per i diritti del malato, Fabio Baldi, affiancato da altri rappresentanti dell’associazione e del presidente Conad Prato, Paolo Signorini.

Il nuovo acquisto sarà utile negli interventi di primo soccorso in quanto l’apparecchio esegue il massaggio cardiaco in maniera meccanica automatica e soprattutto, garantendo un adeguato supporto cardiocircolatorio. "Il pronto soccorso di Prato è il secondo in Toscana per affluenza ed ha un’area rossa fra le più attive in tutta la regione, vi opera personale formato e competente, il supporto tecnologico è di fondamentale aiuto, per questo ringrazio la sensibilità è la generosità del donatore", ha detto Magazzini.

"Ringraziamo Conad e il Centro per i diritti del malato perché nuovamente hanno deciso di supportare il presidio ospedaliero e di potenziare la dotazione di elettromedicali dedicati all’emergenza-urgenza", ha sottolineato Melani.

"Una grande storia di solidarietà quella che lega la famiglia Signorini all’associazione Centro Diritti del Malato e al Santo Stefano che va avanti da dieci anni - commenta il presidente Baldi - Con Conad Prato dal 2013 abbiamo sviluppato un rapporto di collaborazione per realizzare progetti sociali a favore dei cittadini". "Con piacere Conad è lieta di contribuire all’acquisto del massaggiatore cardiaco automatico per il pronto soccorso", sottolinea Signorini.