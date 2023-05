Donne sempre nel mirino In 450 hanno chiesto aiuto

Più di una donna al giorno chiede aiuto al centro antiviolenza La Nara con una tendenza in aumento rispetto al passato. I dati sono stati resi noti ieri mattina durante la presentazione di #sicurezzaVera, il progetto ideato dal Gruppo donne imprenditrici di Fipe Confcommercio in sinergia con la Polizia di Stato. I dati emersi testimoniano quanto il progetto possa rivelarsi importante. Nell’arco del 2022 Prato ha registrato il più ampio numero di accessi al Centro antiviolenza "La Nara" degli ultimi 25 anni (periodo di tempo in cui in totale se ne contano 4553): sono stati 450, contro i 427 di un anno fa. Oltre a questo, nei primi mesi del 2023 (gennaio-aprile) si registra un +10% di accessi rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Numeri che fotografano la necessità di intervenire. Il progetto mira, dunque, a diffondere una cultura della legalità proponendosi come veicolo di formazione del personale dei pubblici esercizi e come strumento concreto per combattere la violenza sulle donne.

#sicurezzaVera si inserisce all’interno della campagna di comunicazione "Questo non è amore", e mette al centro i pubblici esercizi, sia come luogo da rendere sicuro per chi ci lavora e chi li frequenta, sia come presidio territoriale per qualunque donna in difficoltà. Per farlo è stato attivato un doppio binario. Da un lato Confcommercio, nelle prossime settimane, avvierà la formazione dedicata al personale dei locali che si iscriveranno alla piattaforma – www.sicurezzavera.it, per approfondire le tematiche afferenti alla violenza di genere e gli strumenti di tutela delle vittime. Dall’altro i locali avranno a disposizione un canale preferenziale all’interno della app YouPol (scaricabile gratuitamente da tutti su iOs e Android), per segnalare alla centrale di polizia eventuali casi sospetti, utilizzando l’hashtag Fipe nel messaggio e attivando così una procedura di intervento rapido.

"Il progetto – osserva Simona Marinai, presidente gruppo donne imprenditrici Fipe Pistoia e Prato – nasce da un’urgenza che trova purtroppo conferme sempre più pressanti. Mediante questa rete di pubblici esercizi, formati e informati per creare un presidio di legalità e tutela nessuna donna si sentirà più sola". I saluti iniziali sono stati portati dal prefetto Adriana Cogode, seguita dal Questore Giuseppe Cannizzaro, dal sindaco Matteo Biffoni e dal presidente della Fipe interprovinciale, Tommaso Gei. "Come gruppo donne imprenditrici siamo orgogliose di portare il progetto #sicurezzaVera a Prato, per diffondere in maniera capillare e concreta la cultura di genere nei pubblici esercizi - dichiara Valentina Picca Bianchi, presidente del Gruppo donne imprenditrici Fipe -. La violenza sulle donne è un fenomeno ancora troppo diffuso e abbiamo compreso che il miglior modo per arginarlo è fare rete. Grazie alla preziosa collaborazione con le forze dell’ordine, oggi siamo in grado di poter aggiungere un ulteriore tassello al percorso che abbiamo intrapreso per far sì che ogni donna si senta al sicuro sul posto di lavoro o nel luogo in cui decide di passare il suo tempo libero".