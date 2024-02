Donne protagoniste al Magnolfi. In dialogo sulla questione femminile

"Donne, protagoniste del cambiamento" è l’evento della Toscana delle Donne in programma sabato 10 febbraio al teatro Magnolfi in via Piero Gobetti. L’appuntamento aperto a tutti alle 17.30. Sul palco, Cristina Manetti, capo di gabinetto della Regione Toscana dialogherà con Agnese Pini, direttrice di QN, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino.

Il divario tra i sessi è lontano ancora dall’essere superato ma l’apporto femminile può imprimere una svolta, specialmente in tempi difficili come quelli presenti, se si creano le condizioni per l’espressione delle potenzialità femminili.

Si affronteranno il tema del raggiungimento della parità di genere, la questione femminile intesa non come aumento della presenza di donne nella professione, nel mondo del lavoro o in politica, ma come qualità di questa partecipazione.

E poi ancora, si parlerà di innovazione e della trasformazione dei processi organizzativi che riducano le disuguaglianze, si parlerà di cultura, di salute, e soprattutto di diritti.

Come recita la strategia dell’Unione europea, tre sono le azioni chiave: la lotta alla violenza sulle donne, la possibilità per le donne di raggiungere posizioni apicali nel mondo lavorativo e nella politica, e l’adozione della prospettiva di genere in tutti i provvedimenti normativi.

La questione femminile non è un problema solo delle donne ma una responsabilità di tutti e una battaglia da condividere insieme per un futuro migliore.

Alla serata parteciperà Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana e ci saranno testimonianze e interventi di Giulia Mazzoni, compositrice e pianista, del fotografo Massimo Sestini e di Asia Raoufi, attivista del movimento Donna Vita Libertà.

La Toscana delle Donne è la manifestazione organizzata dalla Regione che offre appuntamenti, spettacoli, riflessioni per costruire insieme ai cittadini una Toscana paritaria e puntare sui talenti femminili, nell’anno europeo delle competenze.