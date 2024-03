Donne: gratis il Pretorio . La Nara da Beste Hub. Incontro in Lazzerini

Ecco gli altri principali appuntamenti della festa della donna in città. Al Museo di Palazzo Pretorio ingresso gratuito per le visitatrici e alle 17 visita guidata "Tutte le donne del... Pretorio" con la direttrice Rita Iacopino (prenotazione obbligatoria 0574 1837859). In Lazzerini alle 18.30 incontro a cura di Lila Padma Cantasale dal titolo Le donne sono lunatiche, per scoprire insieme come certi stati d’animo o alcuni cambiamenti del corpo possono essere utilizzati come risorsa quotidiana. Alle 21 al Beste Hub il reading "La Nara tessitrice di relazioni e valori femministi: omaggio alla figura di Nara Marconi, artuguiana tessile e femminista pratese che si batté per i diritti delle donne nel centenario della nascita, con Vittoria Ciolini, Rita Biancalani e Federica Marri, già sold out. Domani in Lazzerini alle 16.30 Una stanza tutta per noi, in collaborazione con l’Associazione Ipazia. Un pomeriggio di reading con il circolo di lettura femminista da opere firmate da autrici classiche e contemporanee, per valorizzare le voci di femminili che hanno lasciato un’impronta significativa nella letteratura-