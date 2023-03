Donne e lavoro Lo sguardo dell’arte e del cinema

Domani alle 17.30 in Lazzerini si terrà l’incontro a ingresso libero dal titolo Donne e lavoro: lo sguardo del cinema e dell’arte, a cura dell’associazione culturale FareArte, che vedrà gli interventi di Maria Cristina Mengozzi, insegnante, e Rossella Foggi, storica dell’arte. Il mondo del lavoro è da sempre oggetto di rappresentazione artistica. Dall’arte alla letteratura, dall’architettura al cinema, la realtà del lavoro nei suoi molteplici aspetti si trova al centro dell’attenzione di pittori e scultori, scrittori e cineasti che ne indagano i caratteri e la complessità. E lo fanno attraverso un’ampia gamma di figurazioni e storie. In particolare per quanto riguarda il lavoro delle donne, in bilico fra attività lavorativa, casa e famiglia, non ancora del tutto equiparate agli uomini nelle retribuzioni e nelle concrete possibilità di carriera, spesso sfruttate. Malgrado decenni di lotte per l’emancipazione, molto resta ancora da fare. E le arti sembrano averlo capito bene con il loro proporre opere che vanno dalla denuncia alla rappresentazione di quella cifra peculiare che le donne portano in tutto quello che fanno.