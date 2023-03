Donne e Iran manifestazione in piazza

Venerdì 24 febbraio, nella piazza del Comune di Prato, si è tenuta una manifestazione in sostegno alle proteste delle donne e del popolo iraniano. Un momento toccante, a cui gli studenti della Ser Lapo Mazzei hanno partecipato. Una parola, in modo particolare, è tornata più volte: libertà. È una delle parole che guidano le proteste in Iran: Donna, vita, libertà.

Libertà di essere se stessi, di credere o non credere, di indossare il velo oppure no. Lo dicono per primi alcuni studenti musulmani della scuola: "Quello che fa il regime iraniano non ha niente a che fare con ciò in cui crediamo". Si tratta del potere che usa la fede della gente per fare del male. Ma la fede dovrebbe essere vissuta nella libertà. "L’obbligo non serve a niente. La fede si trasmette con l’esempio personale, e spiegando il perché di un precetto o di una tradizione. Così la persona sarà libera di scegliere di seguirla".

E anche nella realtà quotidiana italiana e pratese, il concetto di libertà è fondamentale. "Ognuno è libero di credere e di praticare quello che vuole. Nessuno ha il diritto di giudicare e discriminare. Non si dovrebbe mai deridere chi pratica la sua fede, così come non si dovrebbe mai obbligare qualcuno a credere".