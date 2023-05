Donne, bimbi e famiglia "Rafforzeremo la rete costruita in questi anni"

Rafforzare i servizi dedicati alle donne. Ma non solo. Dall’attività del centro antiviolenza La Nara al polo materno del Poggetto, tante sono le idee in campo illustrate dalle candidate al consiglio comunale della lista "Poggio, Insieme!" Paola Vettori, Marina Sforazzini e Sabrina Cavini Benedetti.

"La rete attivata e le azioni messe in campo a favore delle donne e delle famiglie sono tante – spiega Paola Vettori – Abbiamo già inserito il numero di emergenza 1522 sugli scontrini delle farmacie comunali e organizzato iniziative per l’8 marzo che hanno coinvolto tutte le donne del territorio e per il 25 novembre". Al Poggetto negli ex Magazzini GM nascerà un polo pediatrico, con la nuova farmacia comunale: "Si tratta di un servizio – aggiunge Sabrina Cavini Benedetti – che da mamma di tre bambini ho subito riconosciuto fondamentale. Sarà un punto di riferimento con medici, infermieri, ambulatori non solo per le mamme e i bambini ma per tutte le donne. Vogliamo organizzare cicli di alfabetizzazione in lingua italiana per gli adulti provenienti da altri Paesi, in particolare per i padri e le madri degli alunni".

Viene ricordato anche l’aiuto fornito, grazie a questa rete di solidarietà e alla collaborazione con Comune e forze dell’ordine, ad alcune donne richiedenti asilo vittime di tratta di esseri umani che si trovavano in situazioni ad alto rischio. "Infine il nido – concludono le candidate – Le tariffe del comunale sono già state ridotte del 30%, da settembre saranno gratis grazie alla Regione per certe fasce di reddito". Per questo pomeriggio le candidate, insieme alle assessore e consigliere in carica, organizzano un aperitivo aperto a tutti alla pasticceria Dolce Stil Novo in via Vittorio Emanuele II, dalle 18.30. A sostenere la lista "Poggio, Insieme!" e le sue candidate c’è anche Luana Bracone, portavoce delle Conferenza Donne Democratiche Prato: "Le donne che animano la comunità poggese sono espressione di tenacia".