Donne, arte e poesia Due appuntamenti

Il marzo delle donne a Montemurlo propone occasioni d’incontro e riflessione. Il gruppo di artisti "Amo art" e la compagnia teatrale "I fabbricanti di sogni" propongono "Donne": due serate di performance artistiche e di letture di poesie in occasione della Giornata internazionale della donna. Il primo appuntamento è per giovedì 9 marzo alle 21 al centro culturale La Gualchiera , in via del Carbonizzo, mentre il 12 marzo, sempre alle 21, si replica con "Donne in festa" al centro sociale "Il villaggio del Sorriso" di via Toti a Oste. L’ingresso alle due serate è libero e gratuito.