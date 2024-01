Donna intrappolata tra le lamiere dell’auto

Una donna è rimasta incastrata tra le lamiere della sua automobile dopo essere stata coinvolta in un incidente stradale con un’altra macchina, avvenuto nella notte tra sabato e domenica poco dopo le 3 in via Roma, all’altezza dell’abitato di Cafaggio. L’automobilista, una cinese di 59 anni, è stata estratta dall’abitacolo dai vigili del fuoco del comando di Prato ed è stata trasportata al pronto soccorso del Santo Stefano con un’ambulanza del 118. Le sue condizioni, per fortuna, non si sono rivelate gravi. Alla guida dell’altra vettura c’era un giovane di 20 anni. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia municipale: secondo una prima ricostruzione, il 20enne viaggiava verso Poggio a Caiano quando la donna, proveniente da una traversa, si è immessa sulla strada senza fermarsi allo stop.