Donato un nuovo defibrillatore al circolo Paolo Rossi

Mattinata di festa, quella di ieri, per la sezione di Santa Lucia della Pubblica Assistenza "L’Avvenire" di Prato per l’inaugurazione del defibrillatore Dae donato dalla sezione alla città e posizionato all’esterno del circolo Paolo Rossi, in via della Cooperazione. Una donazione effettuata grazie al ricavato di cene sociali e grazie alla solidarietà manifestata da tanti cittadini di Santa Lucia e non solo, realizzata con soprattutto con l’impegno dei volontari. All’inaugurazione era presente il sindaco di Prato, Matteo Biffoni, insieme al vicesindaco Simone Faggi e alla consigliera Paola Tassi. Il personale del circolo e i volontari della sezione sono già formati per l’utilizzo dello strumento e la sezione si rende disponibile a formare quanti desiderassero apprenderne l’uso.

"Siamo orgogliosi – ha commentato Piero Benedetti, presidente della Pubblica Assistenza L’Avvenire Prato – di questa donazione che dà lustro ai volontari e alla sezione di Santa Lucia e che realizza un’operazione di alto valore sociale per la popolazione. Perché un defibrillatore, che tutti ci auguriamo non serva mai, è uno strumento salvavita prezioso".

Da parte sua il coordinatore della sezione di Santa Lucia, Franco Puccianti, ha aggiunto: "Per noi è davvero una mattinata di festa perché inauguriamo uno strumento per il quale abbiamo lavorato tanto e lo facciamo alla presenza dei vertici della nostra associazione e dell’amministrazione comunale. Ne siamo davvero felici".