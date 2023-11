Donati mille euro al comitato Pro Emergenze

Mille euro da destinare al Comitato Città di Prato Pro Emergenze. E’ quanto raccolto dalle tre attività commerciali di via Ferrucci, Wine Code, Dream Gluten Free e Pizzeria Amalfi, durante la serata di beneficenza organizzata per raccogliere fondi in favore delle famiglie colpite dall’alluvione dello scorso 2 novembre. La cena, inizialmente immaginata come una iniziativa rivolta alla clientela delle tre attività commerciali, dopo l’alluvione si è trasformata in un’occasione per mandare un segnale di ripartenza e per raccogliere fondi per coloro che a causa di acqua e fango si sono ritrovati con danni ingenti alle case. In cinquanta hanno preso parte alla degustazione, il cui intero ricavato è stato poi donato da Emanuele Regoli (Wine Code), Gaetano Petrosino (Pizzeria Amalfi) e Samuele Renzi (Dream Gluten Free) al Comitato.