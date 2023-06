Donati giocattoli al Santo Stefano

Il Leo club Prato presieduto da Francesco Montagni ha donato numerosi giochi al reparto di pediatria dell’ospedale Santo Stefano di Prato tramite la Fondazione Ami-Prato. L’iniziativa è nata dalla volontà del club di allietare i piccoli pazienti. La presenza di tanti giochi nel reparto offre una dimensione di accoglienza, che alleggerisce i piccoli ricoverati dalla paura e offre agli operatori, medici e personale infermieristico la possibilità di presentare un ambiente rassicurante e sereno.

Anche grazie a queste donazioni Ami-Prato contribuisce a trasformare l’ospedale di Prato ed i servizi territoriali in luoghi accoglienti e colorati con giochi ed arredi su misura. Un sostegno per l’accoglienza e la cura dei bambini e delle famiglie in tanti progetti di benessere.