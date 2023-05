Donatello per Prato. Non solo il pulpito: la conferenza di Caglioti

La mostra itinerante "Donatello, il Rinascimento" curata da Francesco Caglioti (foto) è stata un grande successo e ha consentito di far conoscere Prato, a cui era dedicata un’intera sala, e il suo importante legame con il grande scultore a centinaia di migliaia di visitatori. In attesa del ritorno a casa delle opere, attualmente esposte a Londra al Victoria and Albert Museum, il Museo dell’Opera del Duomo ha organizzato per questo sabato alle 16 un incontro da non perdere proprio con il curatore della mostra partita da Palazzo Strozzi, trasferita poi a Berlino e fino a giugno ospitata appunto a Londra. Caglioti, storico e critico d’arte, è professore ordinario di storia dell’arte medievale alla Scuola Normale di Pisa e responsabile unico per la Storia dell’arte del Dizionario biografico degli italiani. La conferenza a ingresso libero con prenotazione consigliata ([email protected] oppure 0574 29339), ha per titolo "Donatello per Prato, 1428-1438".

La presentazione del professor Caglioti illustrerà il Pergamo della Cintola che Donatello, insieme a Michelozzo e ad altri aiuti fedeli, realizzò per Prato nell’arco di un decennio carico di entusiasmo creativo, ma non privo di ritardi, di tensioni tra il maestro e i suoi committenti, e di complicate e abili mediazioni tra loro per opera di altri attori. Questa vicenda annosa spiega anche perché il Pergamo della Cintola sia oggi, tra i grandi capolavori di Donatello, quello forse più documentato nelle carte d’archivio. Prima della conferenza di Caglioti, alle 15, è possibile partecipare a una visita guidata al museo al costo di 15 euro (biglietto d’ingresso compreso) a persona (7 euro per i possessori dell’abbonamento d’ingresso al Museo chiamato Passepartout). In questo caso la prenotazione è obbligatoria, sempre ai recaipiti [email protected] o 0574 29339.