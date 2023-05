"Don Spagnesi ora vogliamo solo giustizia"

Non una ricerca di rivalsa, ma solo "la volontà di ottenere giustizia e il desiderio di arrivare, nella verità, alla conclusione della dolorosa vicenda legata al comportamento di don Francesco Spagnesi". Il consiglio pastorale della parrocchia dell’Annunciazione alla Castellina ieri ha ribadito in una nota la propria posizione dopo la riunione di giovedì sera e in seguito alla decisione di fare causa all’ex parroco per riavere i soldi sottratti alla parrocchia stessa, quantificati in 123mila euro. "Ci sono delusione e amarezza per quanto è successo, anche rabbia da parte di qualcuno, perché don Francesco è stato un sacerdote stimato e benvoluto – si sottolinea – Per questo il suo comportamento ha creato un fortissimo disagio nella comunità che si sente ancora ferita".