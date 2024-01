Don Soresina, bilancio da parroco: "L’alluvione ha unito la comunità". A Seano raggiunta la quota di 7mila

Tre mesi in parrocchia a Seano fra alluvione, le feste e problemi strutturali della chiesa.

Don Stefano Soresina ha vissuto un periodo molto intenso, proiettato da tre piccole parrocchie quarratine che insieme facevano 2000 abitanti sino ai quasi 7000 della chiesa di San Pietro a Seano. Sono in partenza le benedizioni pasquali ma anche tanti altri impegni.

"Dopo 15 giorni dal mio arrivo – racconta don Stefano – c’è stata l’alluvione e ho visto una grande ondata di solidarietà che ha coinvolto la popolazione e il volontariato. La diocesi ha attivato una raccolta fondi ma ha predominato la voglia di aiuto e di rinascita fra la gente".

L’annuario della diocesi deve essere aggiornato in quanto calcola per Seano 4500 anime ma gli abitanti oggi sono molti di più. Don Stefano ha trovato una canonica semi-vuota e i parrocchiani si sono adoperati per aiutarlo: "L’accoglienza devo dire – prosegue il sacerdote – mi ha stupito perché la gente si è prodigata per me, mi hanno donato mobili, sono stato circondato da umanità, allegria e affetto e li ringrazio dal profondo. Adesso, devo mettere mano ad alcune criticità: la prima è una situazione amministrativa da regolarizzare, poi ci sono problemi strutturali da affrontare che riguardano il tetto, l’impianto di riscaldamento da fare valutando soluzioni economiche e sostenibili ma alla base di tutto è che i soldi non ci sono. Quindi si parte un po’ male. Poi voglio costituire il consiglio pastorale parrocchiale e il consiglio per gli affari economici che vorrei lavorassero in sinergia. Da un punto di vista pastorale il desiderio è riportare la centro la Parola, l’annuncio all’esterno con gruppi di ascolto in parrocchia e nelle case". La parte ricreativa della parrocchia è curata dall’associazione festa Santissimo Crocifisso che si è rivelata un ottimo supporto per don Stefano per le iniziative di animazione del periodo natalizio. In parrocchia a Seano servono nuovi catechisti e don Stefano confida in queste "vocazioni", persone in grado di rilanciare anche le attività del dopo cresima: "L’adolescenza è un periodo particolare e bisogna fare un lavoro di equipe".

"Il mio sogno – conclude – sarebbe quello di creare gruppi di evangelizzazione, un gruppo missionario di laici al servizio degli altri, abbiamo il gruppo Caritas ma deve essere valorizzato".

M. Serena Quercioli