Don Melani, esequie spostate a Tobbiana

Per decisione della famiglia di don Rodolfo Melani, è cambiata la chiesa dove, stamani alle 9.30, si celebra il funerale del sacerdote. Le esequie si terranno nella chiesa di San Silvestro a Tobbiana e non più in Cattedrale, come comunicato in precedenza. Don Melani, parroco di Santa Maria a Capezzana, è morto sabato scorso, improvvisamente. Aveva 76 anni ed è deceduto durante una passeggiata nel parco dell’ex Ippodromo, dove spesso si recava per camminare. È stato colto da malore ed è stato ritrovato accasciato a terra da alcuni passanti. Quando sul posto sono arrivati i soccorsi il sacerdote era già morto.