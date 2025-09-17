Domenica tutti di corsa per le vie di Grignano

Domenica 21 settembre torna uno degli appuntamenti più colorati dell’anno. Si tratta ella 32esima del Trofeo Misericordia di Grignano. Un appuntamento sportivo che porta numerosi appassionati della corsa a colorare le strade di Grignano. La manifestazione, organizzata con passione e cura dall’Associazione Dilettantistica Misericordia di Grignano, vedrà il via domenica 21 settembre alle 9, con partenza e arrivo presso la Parrocchia di San Pietro.

La corsa, che in passato rappresentava l’ultimo appuntamento serale del calendario podistico pratese, cambia veste e si propone ora in una nuova e accattivante formula mattutina. Un’occasione per vivere la corsa in un’atmosfera diversa, immersi nella freschezza e nell’energia della domenica mattina di fine estate.

Il programma prevede percorsi ludico-motori di 5 e 11 chilometri, che sono pensati per accogliere sia i podisti più allenati che gli appassionati desiderosi di trascorrere una giornata all’insegna del movimento e della convivialità.

Come da tradizione, l’evento non sarà soltanto sport: i volontari della Misericordia, con la consueta dedizione, allestiranno un’accoglienza che da sempre caratterizza il trofeo. Oltre al ricco e immancabile pasta party, i partecipanti e gli accompagnatori potranno gustare dolci artigianali e altre prelibatezze, trasformando la corsa in una vera festa di comunità. A rendere indimenticabile la giornata ci penserà anche il servizio fotografico curato dalla ETS Regalami un sorriso, pronta a immortalare sorrisi, emozioni e la bellezza di un evento che unisce sport, tradizione e solidarietà. Per informazioni si può contattare lo 0574 636340.