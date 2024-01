Domenica nera per le pratesi: pochi sorrisi. E molte partite dovranno essere recuperate

Un turno funestato dal meteo, che ha imposto il rinvio di diverse partite. Al netto degli incontri che saranno dunque recuperati più avanti, la quindicesima giornata dei campionati di Prima Categoria chiusasi ieri ha comunque fornito spunti interessanti sui quali lavorare, per le formazioni di Prato e provincia. Iniziando dalla Prima Categoria e dallo Jolo, che non è riuscito ad iniziare il 2024 con una vittoria. Bettazzi e Lupetti hanno colmato il doppio svantaggio iniziale e siglato il 2-2 in rimonta sul campo del Ginestra Fiorentina, ma il pari sa di occasione sprecata per la banda Diodato che vede la vetta del girone C allontanarsi: il Calenzano capolista è ora a +4. E’ andata peggio al CSL Prato Social Club, caduto fra le mura amiche per mano degli Amici Miei (vittoriosi per 1-0). Buio pesto invece per il C.F. 2001, che nei giorni scorsi ha comunicato l’interruzione del rapporto con il tecnico Filippo Ermini. L’avventura di coach Daniele Allori non è tuttavia iniziata nel migliore dei modi, visto che la Nuova Novoli ha vinto 2-0. Scendendo in Seconda Categoria, il Montemurlo Jolly dovrà rimandare l’assalto alla seconda piazza: il match con il Cintolese è stato infatti rinviato. Dovrà attendere anche il Prato Nord, considerando che la sfida contro il San Niccolò sarà recuperata più avanti.

Può sorridere a ben vedere il Chiesanuova, tornato a casa con un buon punto strappato nella tana dell’Atletico Casini Spedalino (alla luce dello 0-0 conclusivo). Discorso simile per La Querce, che in fin dei conti può essere soddisfatta dell’1-1 casalingo con il Pistoia Nord griffato da Boretti.

Sarà invece chiamata a riscattarsi la Galcianese, caduta sul terreno di gioco del Montalbano Cecina (1-0). E per quel che riguarda invece il girone F? La Pietà 2004 ha iniziato male perdendo in trasferta con la Laurenziana (inutile il gol di Lulli, considerando il 2-1 dei locali) ma visto che nessuna delle contendenti per il vertice è riuscita ad andare in fuga, il sodalizio pratese è ad un solo punto di distanza dalla prima piazza occupata proprio dai fiorentini. Adesso dovrà però guardarsi le spalle anche dalla Virtus Comeana, che con il 2-0 (Carone, Buti) rifilato al Real Peretola agguanta la quarta posizione. Si rialza il Poggio a Caiano, rifilando un poker (4-1) al Prato Sport e anche il Mezzana può guardare al futuro con ottimismo dopo il 2-0 esterno sul Santa Maria. Vernio-Monterappoli si è chiuso con un pirotecnico 4-5, mentre il Tavola recupererà il match contro il Daytona.

Giovanni Fiorentino