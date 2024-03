Domenica delle Palme . Raccolta per la Terrasanta

In occasione della Quaresima di Carità, fissata ogni anno nella domenica delle Palme, la Caritas diocesana invita le parrocchie, ma anche i gruppi e i movimenti, a rivolgere il proprio sguardo alla tragedia umanitaria che si sta consumando nella striscia di Gaza, ma anche in Cisgiordania e nel territorio di Israele. Sul sito della Diocesi (diocesiprato.it) e su quello della Caritas (solidarietacaritasprato.it) è possibile scaricare un sussidio, nel quale si può leggere un breve riassunto della situazione dovuta al conflitto e la presentazione del progetto di intervento di Caritas Gerusalemme, poi ci sono preghiere e letture per invocare la pace in questo tempo che ci porta alla Pasqua.

Caritas Gerusalemme, organismo pastorale del Patriarcato latino e socio membro della rete Caritas Internationalis, ha avviato un piano operativo che ha visto il coinvolgimento di cento operatori per la distribuzione di generi di prima necessità e buoni acquisto per gli sfollati accolti nei due centri aperti nelle parrocchie cristiane presenti nella città di Gaza: quella cattolica della Sacra Famiglia e quella ortodossa di San Porfirio. Dunque le offerte di questi due giorni saranno destinate per le esigenze di quelle popolazioni.

Intanto sono già iniziati i riti in attesa della Pasqua. Venerdì scorso a croce è tornata in ospedale per dimostrare vicinanza e preghiera ai degenti e al personale sanitario e davanti ai cancelli del carcere della Dogaia per testimoniare speranza ai detenuti. La Via Crucis dei giovani si è sVolta venerdì scorso al carcere della Dogaia a Maliseti alla presenza del vescovo Giovanni Nerbini, mentre le riflessioni sono affidate a don Massimo Vacchetti. Sacerdote bolognese e direttore della pastorale dello sport della sua diocesi, don Massimo è conosciuto per il suo passato di arbitro di calcio e di ultras della curva rossoblu. Le sue catechesi, diffuse in rete con grande successo, sono molto apprezzate, in particolare dai giovani, per lo stile diretto e anche divertente. "Quest’anno abbiamo scelto il carcere per la nostra Via Crucis – dice il direttore di pastorale giovanile don Marco Degli Angeli –, filo conduttore di tutti i nostri incontri è quello dei volti di Cristo e in questa occasione abbiamo parlato del suo “volto di speranza”". Il venerdì santo, il 29 aprile, alle 16 il vescovo Giovanni tornerà anche quest’anno in ospedale per rinnovare il rito della Via Crucis. L’iniziativa, pensata e organizzata durante la pandemia, è diventata ormai una tradizione. "Celebrare la Passione in un luogo di sofferenza, come l’ospedale, è un segno di vicinanza e rispetto, che ci sentiamo di rinnovare in occasione della Pasqua – dice Stefania Cecchi, direttore dell’ufficio diocesano di pastorale sanitaria – e inoltre le prime a volere questa iniziativa sono le varie realtà che quotidianamente prestano servizio al Santo Stefano".

Hanno confermato la loro presenza la cappellania ospedaliera, l’Unitalsi, la Misericordia, la Croce Rossa, la Pubblica Assistenza e la Croce d’Oro, i Medici cattolici, l’Acos (associazione cattolica operatori sanitari), l’associazione Figli in Cielo e i membri della Pastorale sanitaria. La croce percorrerà il perimetro dell’ospedale e sarà accompagnata insieme al Vescovo dai cappellani don Carlo Bergamaschi e padre Giacomo Mucia. Partecipano inoltre la direzione sanitaria e infermieristica del Santo Stefano, il Centro per i diritti del malato, la Fondazione Ami e la Fondazione Pitigliani.

Tv Prato trasmetterà in diretta il rito sul canale 75 (e in streaming sul proprio sito web).