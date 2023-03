Domenica delle Palme FareArte propone una "doppietta"

Doppio appuntamento domenica con FareArte. Alle 10,30, nell’ambito della rassegna Un Prato di Libri, in Palazzo Banci Buonamici si parlerà del volume di Marta Accallai "Le origini di Prato e delle sue torri. Storia urbanistica e delle famiglie", corredato da ricostruzioni grafiche e fotografie, in cui si tratta dell’evoluzione abitativa a Prato tra il X e il XIV secolo. Per la prima volta viene fatta un’analisi approfondita sulle turris di Prato e sulla rete di sotterranei esistente sotto le antiche abitazioni. Seguirà una breve visita guidata alle torri del centro storico. Partecipazione gratuita, su prenotazione a: [email protected] Alle 14, visita guidata agli ambienti monumentali della Villa Medicea e al Museo della Natura Morta di Poggio a Caiano. La Villa, progettata da Giuliano da Sangallo per Lorenzo il Magnifico come esempio di architettura rinascimentale, custodisce opere d’arte e arredi fino al periodo dell’Unità d’Italia. Nelle 16 sale del Museo della Natura Morta, ubicato all’ultimo piano della villa, sono esposti dipinti di fiori, frutti, animali, in composizioni raffinate e cariche di significato simbolico. Visita guidata di circa 2 ore e mezzo. Su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni, contattare [email protected] o 335 5312981.