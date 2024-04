Domenica dedicata al benessere

Domenica 14 aprile dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18 a Montemurlo in piazza della Costituzione il Lions club-Distretto 108La Toscana torna in piazza per la salute. Una giornata di prevenzione sanitaria offerta alla città gratuitamente. I medici saranno a disposizione per effettuare elettrocardiogramma, ecografia addome, screening nefrologico, misurazione della vista, misurazione glicemia, saturazione, endocrinologia, controllo dell’udito, consulenza pediatrica, consulenza chiropratica, misurazione pressione arteriosa, esami ematici del colesterolo e psa, odontoiatria per adulti e bambini, ginecologia e urologia. Per gli esami ematici apertura dalla 7.30. Una domenica da dedicare alla propria salute con un’azione di prevenzione che può davvero la differenza.