Domenica c’è l’Aglianese. E il Prato cerca la vittoria

Il derby si avvicina. Domenica alle 14.30 il Prato sarà ospite sul campo dell’Aglianese, per cercare di portare a casa il primo successo della "gestione Ridolfi" e allontanarsi dalla zona play out. I neroverdi sono reduci dalla bella vittoria ottenuta contro la Pistoiese in un altro derby abbastanza sentito tra le due tifoserie. Il Prato si mangia ancora le mani per il pareggio a reti inviolate contro il fanalino di coda Mezzolara. Con 30 (8 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte) punti la squadra allenata da Baiano si trova poco fuori dalla zona play off, a distanza di sicurezza da inutili patemi d’animo per quel che riguarda la permanenza in categoria, e 6 lunghezze avanti ai biancazzurri. Guardando ai numeri, l’Aglianese ha segnato 21 reti e ne ha subite altrettante: formazione quindi con discreto (ma non eccellente) potenziale offensivo e con anche qualche lacuna difensiva. L’attacco del Prato, seppur ultimamente con le polveri bagnate, ha fatto meglio con 23 reti segnate dall’inizio della stagione. Nel complesso, però, le 28 reti incassate (terza peggior difesa del girone D di serie D) preoccupano e non poco in vista di questa sfida che sembra già fondamentale per evitare ulteriori difficoltà nel prosieguo della stagione. Recuperati fra i lanieri Gori, Bigonzoni e Santarpia, indisponibile Cela.

Già da ieri è possibile acquistare i biglietti della partita in programma allo stadio "Bellucci" direttamente on line sul circuito nazionale Etes oppure alla Tabaccheria Lizzo Sandro in via della Lastruccia 15.

L.M.