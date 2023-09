Domato l’incendio a Schignano. Bosi: "Grazie per il lavoro enorme"

E’ tornato tutto alla tranquillità ieri a Schignano, dopo l’inferno di fuoco di giovedì che ha interessato e bruciato circa 13 ettari di bosco in località Pozzole, situata nella parte nord est del paese, quasi al confine con Migliana e Cantagallo. Le squadre impegnate sul posto nello spegnimento e nella bonifica hanno presidiato l’area anche durante la nottata fra giovedì e venerdì, visto che alcuni focalai ancora risultavano accesi. Durante la mattina di ieri è tornato l’elicottero e con esso la paura, da parte degli abitanti che l’incendio quasi domato il giorno precedente, potesse ripartire. "L’elicottero – spiegano dal comando dei Vigili del Fuoco di Prato – è stato impiegato per alcune zone difficilmente raggiungibili dalle squadre a terra ed è servito un po’ di tempo perché con la sola acqua dall’alto è più difficile spegnere il fuoco".

All’opera, anche ieri mattina, un paio di squadre dei Vigili del Fuoco con le autobotti, che hanno riempito la vasca da cui l’elicottero prelevava l’acqua, e una squadra impegnata per alcune masserizie che bruciavano in prossimità di un’abitazione. Con loro, i volontari di Protezione Civile, fra cui la Vab e il Csn, che hanno provveduto alla bonifica, che è andata avanti per diverse ore. L’iniziale stima di 15 ettari di bosco interessati dall’incendio è stata ridimensionata ad un massimo di 13 ettari dai Carabinieri Forestali, che anche ieri erano sul posto per accertamenti. Nei prossimi giorni gli accertamenti proseguiranno anche con l’utilizzo di un drone che farà il rilievo dell’area.

Il sindaco Primo Bosi ci ha tenuto a ringraziare tutte le squadre che si sono adoperate per lo spegnimento dell’incendio: "Grazie a tutti coloro che ieri, con un impegno ammirevole, hanno combattuto contro l’incendio a Schignano contribuendo a evitare le peggiori conseguenze. Hanno lavorato per ore e ore in condizioni non certo favorevoli. A loro va il grazie di tutta la comunità. Grazie ai Vigili del fuoco, ai piloti del Canadair e degli elicotteri, alla Protezione civile, ai Volontari della Vab- CSN, alla Polizia Municipale, si Carabinieri, ai cittadini tutti".

Il cittadino individuato quale responsabile del rogo – stava bruciando ramaglie di olivo – andrà incontro ad una denuncia penale. Dovrà rispondere infatti di incendio boschivo colposo, per cui sono previste sanzioni per danni ambientali.

