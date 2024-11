Domani. Vanity Fair in regalo

Ancora un regalo speciale con La Nazione. Si rinnova domani l’appuntamento con Vanity Fair che i nostri lettori riceveranno in omaggio in edicola con l’acquisto del quotidiano al costo complessivo di 1,80 euro. Nel nuovo numero riflettori su Keira Knightley, che racconta come, con il passare degli anni, ha capito che “i momenti e le piccole cose contano più dei traguardi importanti”. Oscar incluso. “Che discuta di politica ("Mi sono battuta contro la Brexit") o che parli con ampio uso di espressioni colorite, la 39enne attrice britannica trova sempre il modo di stupire. A Vanity racconta l’infanzia e la voglia di indipendenza, il rapporto con il marito e le figlie, la dislessia, il femminismo e la sua ricetta per la felicità.