Domani Terra di Prato con i prodotti a km0

Il mercato non va in ferie. Domani fino alle 12.30 in piazza del Mercato nuovo torna l’appuntamento con i prodotti di filiera corta di Terra di Prato. Frutta e verdura di stagione a chilometro zero, ma anche formaggi, carne, affettati, pane e altre specialità come la torta di spuma di pesche senza zuccheri, perfetta per l’estate.