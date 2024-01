Domani sera torna la veglia ecumenica per l’unità dei cristiani

E’ in programma per domani, a partire dalle 21 nella chiesa di Gesù Divino Lavoratore in via Donizetti, la tradizionale veglia ecumenica che la diocesi di Prato organizza in occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. L’incontro sarà animato dal coro gospel Joyful Voices, diretto dal diacono Stefano Giacomelli di Coiano e la riflessione biblica sarà tenuta dal sacerdote ortodosso Mihai Anton. Per la diocesi sarà presente il vescovo Giovanni Nerbini. Hanno inoltre confermato la loro presenza all’appuntamento di domani:

la parrocchia ortodossa rumena e la comunità pentecostale La Parola della Grazia di via Danubio. Come da tradizione, ci sarà la recita del Padre Nostro, preghiera comune di tutti i cristiani.

"Anche quest’anno abbiamo invitato a partecipare le comunità cristiane di ogni denominazione presenti a Prato – spiega don Petre Tamas, responsabile della commissione diocesana per il dialogo ecumenico e interreligioso – ci piacerebbe ogni volta essere sempre di più, è importante dialogare con tutti i fratelli in Cristo che vivono nello stesso territorio".

In particolare il tema 2024

della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani è un brano di Luca: "Amerai il Signore Dio tuo… e il tuo prossimo come te stesso".

Appuntamento dunque domani dalle 21 nella chiesa di Gesù Divino Lavoratore.