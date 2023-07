Domani sera l’incontro con Crepet

La nuova piazza nel cuore de La Briglia si anima per la prima volta abbandonando per una sera la sua funzione di parcheggio, con un incontro che ha come protagonista un personaggio di fama nazionale, Paolo Crepet. "Abbiamo investito tutto il duro lavoro di volontariato dell’ultimo periodo – spiega Enzo Polidori di Attuttabriglia, il gruppo che anima la popolosa frazione di Vaiano con feste, spettacoli e cene – in questo evento, una serata culturale di un certo spessore con Paolo Crepet, che intratterrà il pubblico e alla fine dialogherà con la platea". La serata di domani, intitolata "Il coraggio di lasciarli sognare", prende spunto dalle teorie sull’educazione dello psichiatra e scrittore, volto ultranoto della televisione italiana. "Educare – scrive Crepet in un recente post dedicato all’educazione dei figli – non ha nulla a che fare con la democrazia, dobbiamo comandare noi perché loro sono più piccoli. In uno stagno gli anatroccoli stanno dietro all’anatra. Avete mai visto un’anatra con tutti gli anatroccoli davanti? È impossibile, è contro natura. Perché le anatre sono intelligenti, noi meno. Un genitore è un istruttore di volo, deve insegnarti a volare. Non è uno che spera che devi restare a casa fino a sessant’anni, così diventi una specie di badante gratis. Questo è egoismo, non c’entra niente con l’amore. L’amore è vederli volare".

L’incontro con lo psichiatra, che ha il patrocinio del Comune di Vaiano, si tiene domani alle 21.30 e si svolgerà nella nuovissima piazza della Chiesa, realizzata dall’Amministrazione con un contributo della Regione dopo che il Comune ha acquistato e demolito alcuni edifici industriali in stato fatiscente.

Claudia Iozzelli