Domani al Pecci una giornata di studio dedicata a Celant

Domani al Pecci dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 18 una giornata di studio dedicata a Germano Celant. L’obiettivo è approfondire il ruolo che la scrittura editoriale riveste all’interno dell’attività del famoso critico d’arte scomparso tre anni fa e la sua concezione di archivio. Illuminante è un brano tratto dall’intervento di Celant al dibattito "Senso, finalità e struttura di un archivio d’arte oggi", pubblicato in "Archivio" n. 0, Prato 1985, il primo bollettino del CidArti Visive, propedeutico alla nascita del centro per l’arte contemporanea: "Ognuno di noi critici e storici dell’arte contemporanea possiede un archivio – affermava –. Siamo già identificabili ed evidentemente l’archivio che ognuno possiede è specializzato in certi tipi di campi, che corrispondono alle varie posizioni ideologiche, storiche, metodologiche, semiologiche e così via. Questi archivi in un futuro dove saranno collocati? Questa è una domanda necrofila, forse, perché presuppone la perdita o la scomparsa del proprietario, cioè noi, ma è una realtà (...): questo tipo di materiale dove andrà?". Esperti, studiosi, curatori e artisti si confronteranno sull’eredità di Celant, non solo quella immateriale di idee e progetti ma anche e soprattutto quella "materiale" di opere e documenti.